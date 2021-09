Lange Nacht der Museen in Bludenz

Bludenz. Am Samstag, 2. Oktober, findet heuer die ORF Lange Nacht der Museen statt. Auch Bludenz ist wieder mit einem ausgewählten Programm bei dieser Kulturnacht vertreten.

Obwohl das Bludenzer Stadtmuseum aktuell aufgrund von Umbauarbeiten geschlossen ist, öffnet es anlässlich der Langen Nacht der Museen für interessiertes Publikum seine Tore. Im Rahmen der Kulturnacht geben zwei Führungen Einblicke in die Renovierungsarbeiten der historischen Räumlichkeiten. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der räumlichen Gegebenheiten auf 15 Personen begrenzt. Um eine vorzeitige Anmeldung unter kultur@bludenz.at wird daher gebeten.

Neben dem Stadtmuseum lädt ein weiteres Juwel im Rahmen der Kulturnacht zum Besuch ein: das Würbel-Areal. Unter dem Motto „Geschichte hat Zukunft“ beleuchten die Architekturstudentin Marcella Zauner und der Museumskurator Bruno Winkler ab 19.30 Uhr Bestand und Perspektiven des historischen Anwesens. „Ort der Begegnung“ so lautete der Titel des Films von Werner Schneffknecht, der im Rahmen der Langen Nacht präsentiert wird. In diesem filmischen Portrait setzt sich der Obmann des Filmclub Bludenz mit dem Möglichkeitenpotential des Anwesens auseinander.

Dem Thema Kunst in all seinen Facetten widmet sich die Galerie allerArt im Rahmen der Langen Nacht der Museen. Begleitend zur aktuell laufenden Ausstellung von Markus und Christoph Getzner, die sich mit dem Verhüllen und Bloßlegen von Daseinsfragen zwischen Vergänglichkeit und alternativen Lebensentwürfen auseinandersetzt, gibt es neben einem Kinderworkshop auch eine Kuratorenführung. Dabei führt Manfred Egender ab 19.30 Uhr durch die Ausstellung.

Im Remise Saal stellen die beiden Bludenzer Kunstschaffenden Amrei Wittwer und Nikola Bartenbach ab 20 Uhr Malerei und Objekte aus. „Artifizielles Dunkel“ zeigt Werke, die Realität und Imagination miteinander vermengen und so Geheimnis, Gefahr und Attraktion erwecken. Musikalisch umrahmt wird die Ausstellung mit einem Konzert der Singer-Songwriterin Nadine Abado.

Die Ausstellung ist für Besucher*innen auch noch am Sonntag, 3. Oktober, von 10 bis 18 Uhr zugänglich. Tickets für die Lange Nacht der Museen in Bludenz sind im Vorverkauf ab 29. September von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 15 bis 18 Uhr bei der Galerie allerArt erhältlich. Am Veranstaltungstag selber können die Tickets sowohl beim Stadtmuseum als auch bei der Galerie allerArt.