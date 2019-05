Nachdem auch in Klösterle der letzte Schnee (fast) weg ist, machten sich am Wochenende zahlreiche Klostner auf zur Landschaftsreinigung.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Florian Morscher, welcher sehr erfreut über das große Interesse an einer sauberen Umwelt ist, wurden die Gruppen eingeteilt. Diese „schwärmten“ dann, ausgestattet mit Handschuhen und Müllsäcken, in das Gemeindegebiet von Langen am Arlberg bis Danöfen aus. Vom Kind bis zum Pensionisten halfen alle tatkräftig mit, um den achtlos weggeworfenen Müll einzusammeln. Nach getaner Arbeit und vollen Säcken wartete in Albrecht’s Brotwerkstatt eine stärkende Leberkäsjause und Florian Morscher bedankte sich für die großartige Unterstützung, ein gepflegtes Erscheinungsbild für die Gemeinde Klösterle ist somit gesichert. An der Aktion beteiligten sich auch Bauhofleiter Martin Nessler, Gemeindeamtsleiter Christoph Mentberger sowie die neue Regio Klostertal Geschäftsführerin Julia Bär.