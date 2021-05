Landschaftsreinigung statt Turnunterricht

Schüler des BORG Götzis sammelten Müll in den Outdoor-Stunden

Götzis. Bereits seit einiger Zeit kann der reguläre der Turnunterricht an Schulen wie dem BORG Götzis nicht mehr in den dafür vorgesehenen Turnhallen stattfinden. Die Verlegung nach draußen in Form von Spaziergängen nutzten nun Schüler und Lehrer des Oberstufengymnasiums beim Mösle für ihr Engagement für eine saubere Umwelt. Bereits zuvor war den Jugendlichen die Müllberge rund um ihren Schulstandort, vor allem im Bereich des Stadions, des Skater Platzes, aber auch in den Wiesen und Gewässern aufgefallen. So entschlossen sich die Schüler kurzerhand zu ihrer Initiative, auch von Temperaturen rund um den Gefrierpunkt ließ man sich dabei nicht aufhalten. Die Ausbeute in Sachen Abwechslung und Menge war dann für viele dann doch erstaunlich. Neben Klassikern wie Zigarettenstummeln, Dosen und Flaschen, fanden sich von zahlreichen Relikten der vorherrschenden Take Away und Fast Food „Kultur“ bis hin zum alten Golfschläger so ziemlich alles Erdenkliche. Besonders ernüchtert zeigten sich die Schüler, über die nach der Reinigung wöchentlich erneut stark verschmutzen Plätze. So ergeht der Appell nicht nur seitens der Gemeinde im Allgemeinden, die im Übrigen Zangen, Handschuhe und Müllsäcke bereitstellte, sondern von den Schülern im Besonderen: Jeder Einzelne ist aufgefordert seinen mitgebrachten Müll wieder mitzunehmen und sachgemäß zu entsorgen. Aufklärung und Beseitigung des Mülls, erweisen sich zumindest bisher noch als Sisyphusarbeit, den künftigen Maturanten wurde dieser Umstand eindrücklich bewusst gemacht. CEG