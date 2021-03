Landschaftsreinigung 2021

Auf Grund Corona findet die Flurreinigung in einem anderen Rahmen statt. Bitte trotzdem mitmachen, denn: "Saubere Umwelt braucht dich!"

Die Gemeinde Göfis lädt auch heuer wieder ein, einen Spaziergang mit der Landschaftsreinigung zu verbinden. Familien, zwei Haushalte oder Kleingruppen mit Kindern aus Vereinen können auch in diesen Zeiten gemeinsam für ein sauberes Göfis sorgen und den achtlos weggeworfenen Müll sammeln. Bewaffnet mit Müllsäcken und Zangen durch das Gemeindegebiet marschieren und dabei Gutes tun. Diese Landschaftsreinigungsaktion hat in unserer Gemeinde schon lange Tradition. Belohnt werden die Teilnehmer*innen mit einer süßen Jause, die während der Reinigungsaktion in der freien Natur genossen werden kann.