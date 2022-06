Landschaftsgeschichte der Bürser Schlucht wurde erklärt

Bludenz. Im Zuge der Vorarlberger Umweltwoche hat die Stadt Bludenz drei hochkarätige Veranstaltungen angeboten.

Eine davon war die Exkursion in das Naturjuwel der Bürser Schlucht, in der e5 Partnergemeinde Bürs. Vergangenes Wochenende konnten Interessierte eintauchen in eine vergangene Welt und erhielten spannende Informationen über geologische Geschichte der Klamm.

Die Bürser Schlucht ist für viele Einheimische, aber auch Touristen, ein natürlicher Erholungsraum. Besonders im Sommer lockt sie mit angenehmen Temperaturen zahlreiche Naturliebhaber*innen an. Als Teil der Vorarlberger Umweltwoche, bot die Veranstaltungsreihe „Umwelt im Gespräch“, eine Exkursion in diese bezaubernde Naturlandschaft an. So konnten die Teilnehmenden die Bürser Schlucht aus einer ganz neuen Perspektive erleben.