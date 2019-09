Landschaftlicher, kulinarischer und musikalischer Hochgenuss

Das Herbstfest auf dem Sonnenkopf lockte tausende Besucher auf den Berg.

Was der Sonnenkopf im Winter mit „Gourmet im Schnee“ den Besuchern bietet wurde nun mit einem stimmungsvollen Herbstfest um einen weiteren Höhepunkt in der Sommersaison erweitert. Mit einem kleinen aber feinen Herbstmarkt mit erlesenen regionalen und überregionalen Genüssen gespickt wurden die Besucher an diesem besonderen Wochenende verwöhnt. Die kulinarischen Köstlichkeiten konnten sowohl an den herbstlich dekorierten Ständen, als auch im Bergrestaurant erworben werden. Für die kleinsten Besucher wartete das zum schönsten Spielplatz auserwählte Bärenland mit den vielen Attraktionen und ein tolles Kinderprogramm auf der Sonnenterrasse.