Landschaft reinigen und aha plus Punkte sammeln

Wer sich an der Landschaftsreinigung beteiligt, kann in über 30 Gemeinden aha plus Punkte sammeln. ©freepik

Jugendliche, die sich an den Landschaftsreinigungen am 23. März beteiligen, können aha plus Punkte sammeln.

Nach den Wintermonaten geht es wieder ans große Saubermachen – auch in der Natur steht am kommenden Wochenende der Frühjahrsputz an. Viele junge Menschen beteiligen sich an den vorarlbergweiten Landschaftsreinigungen und helfen, den Müll einzusammeln, der über den Winter in ihrer Gemeinde liegengeblieben ist. Damit leisten sie nicht nur einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz, sondern können in einigen Gemeinden auch aha plus Punkte sammeln. „Über 30 Gemeinden machen heuer bei der gemeinsamen Aktion mit aha plus mit“, freut sich Andrea Gollob vom aha.

QR-Code scannen und Punkte erhalten

Am Tag der Landschaftsreinigung scannen die Jugendlichen vor Ort den QR-Code und erhalten automatisch ihre 400 aha plus Punkte. Diese können sie gegen besondere Dankeschöns einlösen wie zum Beispiel Obst- und Gemüse-Säckle aus Stoff, Bambuszahnbürsten oder Glasstrohhalme. Die Punkte können aber auch gespendet werden, etwa für den Naturschutzbund Vorarlberg oder nachhaltige Landwirtschaft in Ostafrika.

Alle Infos zu den Landschaftsreinigungen und den Gemeinden, in denen es bei der Landschaftsreinigung aha plus Punkte gibt, finden Jugendliche unter www.aha.or.at/landschaftsreinigung und unter www.aha.or.at/quests.