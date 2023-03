Landschaft reinigen und aha plus-Punkte sammeln

Jugendliche, die sich an den Landschaftsreinigungen beteiligen, können heuer aha plus-Punkte sammeln.

Nach den Wintermonaten geht es wieder ans große Saubermachen – auch in der Natur steht am kommenden Wochenende der Frühjahrsputz an. Viele junge Menschen beteiligen sich an den vorarlbergweiten Landschaftsreinigungen und helfen, den Müll einzusammeln, der über den Winter in ihrer Gemeinde liegengeblieben ist. Damit leisten sie nicht nur einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz, sondern können in einigen Gemeinden auch aha plus-Punkte sammeln. Die Jugendlichen bekommen 400 Punkte fürs Müllsammeln und können diese gegen besondere Dankeschöns einlösen. Die Punkte können aber auch gespendet werden, zum Beispiel für den Naturschutzbund.