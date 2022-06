LandLuft Wanderausstellung „Boden g’scheit nutzen“

ab Donnerstag, dem 9. Juni 2022 in Göfis im Vereinshaus zu sehen

Mit dem Baukulturgemeinde-Preis 2021 macht LandLuft das baukulturelle Engagement innovativer Gemeinden und Städte sichtbar. Den bereits zum vierten Mal verliehenen Preis erhielten insgesamt acht österreichische Gemeinden und Städte. Die Hauptpreise gingen an Feldkirch und Göfis in Vorarlberg, Mödling in Niederösterreich und Thalgau in Salzburg. Über Anerkennungen dürfen sich Andelsbuch und Nenzing in Vorarlberg sowie Innervillgraten in Tirol und Trofaiach in der Steiermark freuen.