Ländle-Triathleten messen sich am Jannersee mit den Besten

Die 27. Auflage am Lauteracher Jannersee verspricht ein Event der Extraklasse.

Die Landesmeisterschaft im Nachwuchs und auf der Sprintdistanz findet im Rahmen des TOP besetzten Jannersee-Triathlon am kommenden Sonntag am Jannersee statt

Nach einem Jahr der Corona bedingter Pause, findet am kommenden Sonntag den 15. August das Triathlon-Event rund um den Jannersee in Lauterach, bereits zum 27. Mal statt. Ein Event an dem Neueinsteiger, Nachwuchsathleten und Profi-Athleten gemeinsam am Start stehen. So gibt es wieder eine optimale Mischung zwischen Profi-Athleten und „Jedermänner und -Frauen“.