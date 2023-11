Ländle-Start-up "Jause:Pause" bringt gesunde Jause an die VS Rieden

Schüler der Volks- und Mittelschule Rieden können sich seit Schulanfang ihre frische Jause aus einer Abholstation holen. Dahinter steckt das neue Start-up "Jause:Pause".

Im Eingangsbereich der Volksschule Rieden in Bregenz steht seit Schulanfang eine orangefarbene Abholstation. Sie sieht aus wie ein Apfel und wird täglich mit frischen Pausenboxen befüllt. "Das ist unsere Mission: Eine gesunde Pausenverpflegung von klein auf zu etablieren und das möchten wir in ganz Vorarlberg umsetzen", erklärt Mitgründerin Julia Zambonin vom Start-up "Jause:Pause".

Die Gründer Donnie und Julia vor der Abholstation an der VS Rieden. ©Jause:Pause

Gesunde Pausenverpflegung: So kam die Idee

Zambonin, die ursprünglich aus Schwarzenberg stammt und mittlerweile in Bregenz wohnt, und Donnie Kienitz aus Lustenau kam die Idee ganz zufällig: "Ich bin mit meinem Geschäftspartner gemeinsam im Auto gesessen", schildert sie gegenüber VOL.AT. "Er hatte grade seinen Mitarbeitern gesundes Essen zubereitet und ich hatte meine Mealprep-Boxen mit dabei. Dann haben wir gesagt: Es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass man den Eltern am Morgen den Stress nicht abnehmen kann und ihnen so eine Box zur Verfügung stellen kann." Nach einem Brainstorming kam der Beraterin für Ernährung und Präventionsmanagement und dem dreifachen Vater und Koch schließlich die zündende Idee.

Betritt man die Schule, sieht man gleich die Abholstation in Form eines Apfels. ©VOL.AT/Mayer

Julia mit einer der Boxen vor der Station. ©VOL.AT/Mayer

Das Start-up-Team mit Schulleiterin Martina Köck. ©Jause:Pause

So funktioniert die innovative Jausenbox-Abholstation

Die Jausenboxen sind ernährungsphysiologische zusammengestellt, wie die Gründerin verdeutlicht. "Also wir schauen, dass sie einfach gesund zusammengesetzt sind. Dass da alle wichtigen Nährstoffe – gerade im Kindeswachstum – vorhanden sind", gibt sie zu verstehen. Vom gesunden Vollkornbrötchen über Gemüse und Obst bis hin zu Nüssen für die Konzentration ist alles mit dabei.

Die "Power:Box" mit Vollkornwrap, Nüssen, Tomate-Mozzarella und Obst. ©Jause:Pause

Die "Austria:Box" mit Tramezzini, Käse, Apfelringen und Gemüsesticks. ©Jause:Pause

Auch eine leckere "Fitness:Box" gibt es. ©Jause:Pause

Doch wie funktionierts? "Die Eltern bestellen im Vorhinein über unseren Webshop und kriegen dann schon einen Bestellcode", schildert Julia Zambonin gegenüber VOL.AT. Dieser Code gilt für das ganze Schuljahr und die Kinder können damit an der Abholstation gehen. Sie scannen den Code und dann geht das jeweilige Fächlein mit der Jausenbox auf. Die Jause soll "gsund" und dabei trotzdem günstig sein: "Wir entwickeln gerade ein Modell, damit es für die Leute auch günstiger ist. Dort starten wir grade mit zwei Euro und versuchen das über Bezuschussungen zu richten. Sonst sind wir grade bei 4,90 Euro für eine große Box", so Zambonin.

Positive Resonanz und Zukunftspläne

Das Feedback zur Jause seien von Anfang an äußerst positiv, meint die Mitgründerin. "Wir sind jetzt vor einem knappen Monat gestartet, haben sehr gute Rückmeldungen und wir freuen uns, das Ganze an weiteren Schulen anbieten zu können", meint die Bregenzerwälderin im VOL.AT-Gespräch. Gespräche zur Angebotsausweitung im Ländle laufen aktuell: "Es gibt schon mehrere weitere Schulen", verrät sie. Der Wunsch des Start-ups wäre, dass es die Abholstationen mit der gesunden Jause für Schulkinder bald in jedem Bezirk in Vorarlberg gibt. Auch auf ganz Österreich soll das Angebot später einmal ausgeweitet werden, wie Zambonin erklärt.

In diesen Fächern befinden sich die Mehrwegboxen mit der Jause. ©VOL.AT/Mayer

Madlen und Saphira finden die Jause "richtig super". ©VOL.AT/Mayer

"Ich fand alles super lecker"

Bei den Kids kommt die Jause jedenfalls gut an, wie ein Gespräch mit zwei Schülerinnen zeigt. "Richtig super" findet Madlen (9) aus Hard die Jausenboxen. Die Brötchen seien lecker, meint sie. Nur die Nudeln mit Roter Beete, die sie probiert habe, seien nicht ganz nach ihrem Geschmack. "Also ich fand alles super super lecker und ich finde es auch cool, dass man mal andere Sachen ist, die man vielleicht nicht kennt", erklärt Saphira (10) aus Hörbranz. "Es war voll gut." Auch die Abholstation finden sie lustig und cool. Die beiden Mädels sind sich einig, dass es die Jausenboxen so an allen Schulen im Ländle geben sollte.

Crowdfunding für "Jause:Pause"

Für "Jause:Pause" läuft aktuell auch noch ein Crowdfunding. Mit 28.000 Euro könnte das Angebot auf drei Standorte ausgebaut werden, wie die Gründer erklären. Mit der Unterstützung wären die Kosten für die zusätzlichen Abholstationen und die Mehrwegboxen für die Jause gedeckt. Wer das Projekt unterstützen will, findet hier alle Informationen dazu.