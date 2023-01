Ländle-FPÖ zum Jahreswechsel und Castl-Gründer

FPÖ-Landessprecher Christof Bitschi und der Gründer der Social-Token-Community "Castl" Marnus Flatz sind am Donnerstag die Gäste in "Vorarlberg LIVE".

Wie die VN berichteten, hatte sich Bitschi der aktuellen Forderung rund um mehr Gehalt für Vorarlbergs Polizisten und Soldaten angeschlossen. „Wir brauchen endlich einen Vorarlberg-Bonus für unsere Sicherheitskräfte”, forderte FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi kürzlich in einer Aussendung. Am Donnerstag wird VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer im Interview zum Jahreswechsel mit Vorarlbergs FPÖ-Chef aber unter anderem auch die angespannte Situation in den Landesspitälern ansprechen und mit ihm gemeinsam weitere wichtige Politthemen genauer unter die Lupe nehmen.

Marnus Flatz entwickelt KI-Technologie zum Thema Entscheidungsfindung und Lead-Generierung, die beispielsweise in der Immobilienbranche und im Handel praktisch genutzt werden sollen. In seinem Buch "Entfesselte Intelligenz" definiert er die Zeit ab 2040 als "Homo Augmentus Kultur". Der von ihm als "erweitert" definierte Mensch" nutzt Brain-Computer-Interfaces und steuert Prothesen und Exoskelette mittels Gedankenkraft. In "Vorarlberg LIVE" spricht Flatz auch über sein gehyptes Unternehmen "Castl", das die Hälfte seiner Gewinne aus User-Challenges automatisch an gemeinnützige Projekte spendet.