Landjäger und Most von Hofläden geklaut

Feldkirch - Junge Diebe riefen selbst die Polizei, damit schossen sie sich allerdings ein Eigentor.

Die zwei Jungen im Alter von 16 und 18 Jahren haben bereits zwei Vorstrafen und sie haben beide Bewährungsstrafen offen. Dennoch kam jetzt für beide eine weitere Verurteilung dazu. Sie haben in Feldkirch zwei Hofläden bestohlen. Beim einen nahmen sie einen Karton Süßmost mit und warfen lediglich zwei, statt zwölf Euro in die Kasse. Beim anderen Hofladen entwendeten sie insgesamt acht Landjäger im Wert von 16 Euro. Zudem ließen sie 30 Euro Kundengelder mitgehen. Vor Gericht zeigten sie sich geständig. Als Zusatzstrafe gab es nun 80 Euro und 160 Euro für die zwei Feldkircher.

Kein Beweis

Einer der Hofladenbetreiber, der mittels Kasse und freiwilliger Bezahlung unter anderem Landjäger und Eier verkauft, gibt an, dass weit mehr fehle. Einmal fehlten 57 Euro, davon 26 Euro in Bargeld, ein anderes Mal 39 Euro, die ein zuverlässiger Kunde für abgeholte Eier zurückließ. Zuvor habe nie etwas gefehlt, erst seit sich die zwei in der Nähe herumtrieben, fielen ihm Fehlbestände bei Ware oder Geld auf, so der Zeuge. Beweisen kann man nicht mehr, als das Zugegebene. Das Urteil der beiden Feldkircher ist nicht rechtskräftig.