Landesvolksanwalt zu Besuch im Rathaus

Bludenz. Am 15. Mai hat die sechs Jahre andauerende Amtsperiode von Klaus Feuerstein begonnen.

Rund vier Wochen ist es her, als Klaus Feuerstein seine Position als Stadtamtsdirektor in Bregenz gegen jene als Landesvolksanwalt getauscht hat. Und eines steht für ihn schon fest: Er will Bürgernähe kommunizieren und praktizieren. Und das hat er in den vergangenen Wochen bereits getan. Neben ersten Kontakten mit Bürgerinnen und Bürgern, standen für ihn auch Besuche bei Vertreteren in den Vorarlberger Städten und Gemeinden an.