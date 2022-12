Landestrachtenverband: "A b´sundere Zit"

Bürs. (sco) Mit einem begeisterten Schlussapplaus honorierte das Publikum die musikalischen Darbietungen aller Mitwirkenden bei "A b´sundere Zit" in der Friedenskirche in Bürs.

“A b´sundere Zit” ist eine Veranstaltung des Vorarlberger Landestrachtenverbandes und findet alljährlich – pünktlich zum Start des neuen Kirchenjahres – in einem Vorarlberger Sakralgebäude statt. Die Sängerrunde Bludenz unter der musikalischen Leitung von Eva Braito, Elisabeths Hackbrett-Harfenduo, die Familienmusik Puchleitner aus Wörgl, das Bläserensemble der Harmoniemusik Bürs, der Chor Trachtenklang Schlins (musikalische Leitung: Christian Bitschnau, zugleich Programmgestalter des Abends) und Mundartdichterin Lidwina Boso gestalteten die besinnliche Stunde mit. Aufgeführt wurden Tonschöpfungen wie die “Wolfurter Weihnachtsmusik” von Koletta Fritz, “Es naht ein Licht” von Lorenz Maierhofer, “Is schon still uman See” von Martin Scharnagl, Volksweisen wie die “Weihnachtsglocken” oder das “Festliche Allegretto aus Südtirol” sowie “My Dream” von Peter Leitner.

Dem Landestrachtenverband gehören ungefähr 4500 Mitglieder an; organisiert sind sie in 60 Mitgliedsvereinen. Der Verband bemüht sich um die Erhaltung und Pflege der Vorarlberger Trachten und des heimischen Brauchtums. Am 1. Adventsonntag des kommenden Jahres wird der Verband mit “A b´sundere Zit” in Lingenau im vorderen Bregenzerwald zu Gast sein.