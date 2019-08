Landesstatthalter und Bürgermeister übergaben Wohnungsschlüssel

Am Mittwochabend händigten Landesstatthalter Rüdisser, Bürgermeister Maierhofer und die Geschäftsstellenleiterin der Alpenländischen Wohnbaugesellschaft, Alexandra Schalegg, die Schlüssel für die Wohnanlage im Kutzen an gut 50 neue Bewohner aus.

Die gemeinnützigen Wohnbauten mit je 8 und 12 Wohneinheiten, geplant von Architekt Reinhard Drexel, weisen neben ihren Eckbalkonen mehrere Besonderheiten auf. So verfügt jede der 2, 3 und 4 Zimmerwohnungen über eine kontrollierte Wohnraumbelüftung mit Wärmerückgewinnung. Beide Häuser sind mit Aufzügen ausgestattet und gänzlich barrierefrei. „Architektonisch passt sich die Dreigeschossigkeit des Wohnbaus in die Umgebung ein und hält sich mit seinen Abmessungen an die Vorgaben der Gemeinde“ so Drexel.