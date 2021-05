Engagierte Sammler für das LZH sind wieder unterwegs.

Dornbirn. Unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen wird man in den nächsten Wochen, vom 1. bis 31. Mai 2021 engagierte Helfer von der Landessammlung für Menschen mit Hörbeeinträchtigung vor der Haustüre antreffen. Die Spenden kommen zur Unterstützung für alle Menschen mit Hörbeeinträchtigung zugute, für therapeutische Maßnahmen für hörgeschädigte Kinder und sichere Transporte in die Schule für Hör- und Sprachbildung in Haselstauden und wieder nach Hause.