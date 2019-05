Landesrat Waldhäusl gibt Asylwerbern "Zehn Gebote" mit auf den Weg

"Zehn Gebote der Zuwanderung" für Asylwerber in der Grundversorgung sind vom niederösterreichischen FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl am Montag vorgestellt worden.

Diese Gebote seien “positiv gemeint”, und “das normalste, was der Hausverstand hergibt”, betonte Waldhäusl bei einer Pressekonferenz in St. Pölten. “Wir geben diesen Menschen Schutz auf Zeit und alles, was sie brauchen. Dafür erwarten wir auch eine gewisse Dankbarkeit.”

An die 424 subsidiär Schutzberechtigten, die in Asylgasthöfen oder anderen Grundversorgungseinrichtungen in Niederösterreich leben, soll kommende Woche erneut ein Schreiben der Fachabteilung des Landes ergehen, kündigte Waldhäusl an. In dem Brief sollen die Betroffenen aufgefordert werden, “ihrer Verpflichtung – als Bezieher der Grundversorgungsleistungen – nachzukommen und sich um einen Arbeitsplatz und um eine individuelle Unterkunft umzusehen”, wie es in den Unterlagen zur Pressekonferenz hieß.