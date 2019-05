FPÖ-Waldhäusl postuliert "10 Gebote der Zuwanderung"

Das 10. Gebot für Asylwerber lautet: "Du sollst Österreich gegenüber Dankbarkeit leben".

In Niederösterreich sollen sich Asylwerber in Zukunft an sogenannte “Zehn Gebote der Zuwanderung” halten. Das sagt der für Asyl zuständige FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl in einem Interview mit der deutschen Tageszeitung “Die Welt”.