Landesmeistertitel für Wolfurts Mittelschüler

Die Teams der Sportmittelschule bewiesen hervorragende Kondition beim Crosslauf.

Die Schülerinnen und Schüler der Sportmittelschule der Hofsteiggemeinde beteiligten sich mit großem Erfolg an den Crosslauf-Landesmeisterschaften in den Harder Seeanlagen. Die von Alexandra Vogel und Burkhard Reis betreuten Mädchen und Burschen bewiesen beim Durchqueren des variantenreichen Parcours beste Kondition. Diese wird während der wöchentlichen Joggingstunde kontinuierlich trainiert. Auch das Laufen auf unebenem Grund wird mit den Laufstrecken rund um das Schulgebäude und nahe gelegene Waldwege geschult, denn der Crosslauf ist gegenüber dem Straßenlauf oder dem Laufen auf der Bahn koordinativ anspruchsvoller. Bestens vorbereitet sicherten sich also Leonardo Mäser, Linus Oblak, Lorenz Wirth, Marco Haller und Marco Paduanello den Landesmeistertitel vor ihren Konkurrenten der Sportmittelschulen aus Bregenz und Hohenems. Julia Wagner, Chiara Meier, Emma Höpperger, Liliana Widmann und Liz Eden freuten sich über die Silbermedaille hinter den Mädchen der SMS Hohenems.