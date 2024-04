Landesmeisterschaftsfinale im Radball verspricht Spannung

Am kommenden Samstag findet das Finale der Landesmeisterschaft im Radball statt.

Dornbirn/Höchst. Am kommenden Samstag, 13. April, gehen die Dornbirner Radballer beim Finale der Vorarlberger Landesmeisterschaft in der Rheinauhalle in Höchst an den Start. In den Kategorien Schüler B, Schüler A und 1. Liga kämpfen Dornbirns Rad-Asse um den ersten Platz. „Auch eine unserer Jugendmannschaften darf sich noch Chancen für den ersten Rang ausrechnen und auch bei den jüngsten Teilnehmern, der Schüler C, gehen gleich zwei RVD-Teams auf Punktejagd“, so NW-Trainer Christian Feurstein.