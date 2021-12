Landesmeisterschaft der Senioren im Schach

Vergangene Woche wurde die Seniorenlandesmeisterschaft im Schachspielen abgehalten.

Hohenems/Lustenau Die besten Schachspieler des Landes sind vergangenen Mittwoch im Schachclub Hohenems bei der Seniorenlandesmeisterschaft gegeneinander angetreten. Trotz widrigster Umstände aufgrund steigender Fallzahlen, ließen es sich die Schachfreunde nicht nehmen, ihr Können in mehreren Partien darzubieten. Normalerweise treten bei der Seniorenlandesmeisterschaft zwischen 40 und 50 Personen an. „Die Lage hat sich durch Corona allerdings derart zugespitzt, dass kurz vor der Meisterschaft die Absagen leider reinkamen. Von den anfangs 45 Anmeldungen blieben am Ende 23 Senioren übrig“, sagt Erich Peterlunger, Seniorenreferent des Schachverbandes. Auch alle teilnehmenden Frauen haben im Vorfeld abgesagt.