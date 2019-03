Landesmeister im Tischtennis

Wieder eine Erfolgsmeldung der Sportmittelschule Nenzing:

Bei den Tischtennis-Landesmeisterschaften, die in Altach ausgetragen wurden,erreichten die Schülerinnen der 4c Klasse mit Laura Wachter, Nicole Ranggetinger, Valentina Albrecht und Julia Dobler den Titel der Landesmeisterinnen. Sie gewannen sämtliche Spiele gegen fünf andere Schulteams und waren auch im Endspiel gegen Satteins siegreich. Somit vertreten die überglücklichen Landesmeisterinnen Vorarlberg bei den Bundesmeisterschaften vom 1. bis 3. April in Kufstein. Das zweite Mädchenteam erspielte sich den dritten Rang. Auch die Leistung der Burschen war beachtlich: Sie haben ihr bestes Tischtennis gezeigt und landeten nach vielen sehr spannenden Spielen auf den dritten Rängen. „Tolle Leistung“ lobt auch Direktorin Annette Walter ihre Schüler und nutzt gleichzeitig die Gelegenheit zum Dank an die Organisatorin der Schulveranstaltung, Sarah Kainz.