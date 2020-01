Landeskrippenverband lud zur Jahreshauptversammlung

Abordnungen aller 23 Vereine hatten sich am Sonntag in Lustenau zur Generalversammlung eingefunden.

Lustenau. Anlässlich ihres 90jährigen Vereinsbestehens, fungierten die Krippenbauer der Marktgemeinde als Gastgeber für das Treffen aller Vorarlberger Krippenvereine. Aber auch Vereine aus Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz sind dem Landesverband angegliedert und hatten ihre Vertreter entsandt. Bevor aktiv zur Tat geschritten wurde, versammelte man sich in der Pfarrkirche St. Peter und Paul, wo Bischof Benno Elbs den Gottesdienst zelebrierte.

Der 1930 gegründete Krippenverein Lustenau ist einer der Ältesten in Vorarlberg. Ziel des Vereins ist, die Krippenbaukunst weiter zu verbreiten und Traditionen aufrecht zu erhalten. Mit der Durchführung der Krippenbaukurse geben die ehrenamtlichen Vereinsmitglieder religiöse, künstlerische und volkskundliche Grundlagen an künftige Generationen weiter. Heuer, im 90igsten Vereinsjahr ließen es sich die Lustenauer nicht nehmen, den Landesverbandstag im Reichshofsaal auszurichten.

Zum Entree wurden die Gäste mit Sekt im Foyer des Reichshofsaals empfangen, die Sitzungsteilnehmer präsentierten sich stolz in ihren Uniformen. Nach einer ausgiebigen Begrüßung ging es in den Saal, wo der Musikverein Lustenau zum Frühschoppen aufspielte. Erst nach ausgiebigem Interessenaustausch ging man nach dem Mittagessen zum offiziellen Teil über und besprach alle relevanten Themen in der Generalversammlung.