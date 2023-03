Landeshauptstadt Bregenz unterstützt Klimaschutz

Bregenz (BRK) – In einem Schreiben an den Bundeskanzler solidarisiert sich die Landeshauptstadt Bregenz als erste Gemeinde Österreichs mit der sogenannten „Letzten Generation“.

Der Brief, der auf dem Stadtratsbeschluss vom 28. März beruht und von Bürgermeister Michael Ritsch und Vizebürgermeisterin Sandra Schoch unterzeichnet ist, stellt sich hinter die bekannten Forderungen der Klimaschutz-Gruppe.

Dabei geht es, wie hinlänglich bekannt, um Tempo 100 auf Autobahnen und den Verzicht auf jedwede neue Infrastruktur für die Öl- oder Gasbohrung sowie auf die Förderung derselben im In- und Ausland. Außerdem wird in dem schriftlichen Appell der Stadt der österreichische Klimarat gestützt, der bereits 2022 fast 100 Empfehlungen an die Bundesregierung übermittelt hat.