Landeshauptstadt Bregenz ist familienfreundlicher Betrieb

Bregenz (BRK) – Am 8. Februar 2022 erhielt die Landeshauptstadt Bregenz von der Vorarlberger Landesregierung das Gütesiegel „Ausgezeichneter familienfreundlicher Betrieb“.

Die „aufgezeigten Maßnahmen der Stadt und der unermüdliche Einsatz für mehr Familienfreundlichkeit“ wurden von der Fachjury entsprechend gewürdigt und in einem Gratulationsschreiben von Landeshauptmann Markus Wallner lobend erwähnt. Wallner bedankte sich darüber hinaus für das Engagement der Landeshauptstadt und „den wertvollen Beitrag für eine familienbewusste Arbeitswelt in Vorarlberg“.

„Seit vielen Jahren arbeiten wir an einer familienfreundlichen Umgebung für unsere Mitarbeitenden. Eine so tolle Auszeichnung zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir freuen uns natürlich sehr darüber und sehen sie als Motivator, die Familienfreundlichkeit sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiter auszubauen und neue Angebote zu schaffen“, so Julia Albinger, Leiterin der Dienststelle Personalentwicklung und Chancengleichheit.