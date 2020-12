Landeshauptstadt Bregenz: Hohe Investitionen und Schulden im Jahr 2021

Das Investitionsvolumen für das Jahr 2021 liegt mehr als 60 Prozent über der Vergleichszahl für 2020. Der Schuldenstand wächst auf 77,6 Millionen Euro an. Bürgermeister Michael Ritsch will trotzdem nur moderate Anpassungen bei einzelnen Gebühren und Tarifen vornehmen.

Am 21. Dezember hat die Bregenzer Stadtvertretung den Voranschlag und damit das Arbeitsprogramm für das kommende Jahr beschlossen. Es zeichnet sich neben diver­sen COVID-19-bedingten Änderungen bei den budgetären Kennzahlen vor allem durch ein hohes Investitionsvolumen aus. Es liegt bei 30,15 Millionen Euro und damit mehr als 60 % über der Vergleichszahl für 2020.

Hohe Investitionen

Einer der Schwerpunkte – nicht nur bei den laufenden Ausgaben, sondern auch im Investitions­budget – ist die Kinderbetreuung. So etwa werden für den Umbau der alten Volksschule Rieden in ein Familien- und Bildungshaus fast 2,5 Millionen Euro ausgegeben.

Stadtentwicklung

Neues Hochwasserpumpwerk

Auch für die Abwasserbeseiti­gung müssen jedes Jahr entsprechende Budgetmittel aufgebracht werden. Zu den gewohnt hohen Erfordernissen rund um den Betrieb der Kläranlage kommen dieses Mal noch mit einem Ansatz von 3,6 Millionen Euro die Aufwendun­gen für das neue Hochwasserpumpwerk und die neue, großdimensionierte Entlastungsleitung in den See.

Großprojekte

"Verschlechterung der Kennzahlen unvermeidlich"

Mit Blick auf den Budgetausgleich erschwerend kommt dazu, dass – hauptsächlich aufgrund der Corona-Pandemie – wie anderswo auch in Bregenz die Einnahmen aus Steuern und Ge­bühren einbrechen. Der Verlust liegt bei über 7 Millionen Euro. Die Erträge aus der Kommunal­steuer zum Beispiel nehmen um rund 8 % ab. Demgegenüber erhöhen sich die verpflichtenden Zahlungen im Sozialbereich wie etwa an den Sozial- oder an den Spitalfonds um 5 %. Unterm Strich bedeutet das bei der laufenden Geba­rung im Jahresvergleich eine Ergebnisverschlech­terung um rund 11,5 Millionen Euro, die durch Haushaltsrücklagen und Darlehen ausgeglichen werden muss. Eine gewünschte Verbesserung der Haushaltskennzahlen ist nach dem schwie­rigen Corona-Jahr 2020 somit nicht darstellbar.