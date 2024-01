Landeshauptmann Wallner in der Alpenstadt Bludenz

Bludenz. Vergangene Woche besuchte Landeshauptmann Markus Wallner gemeinsam mit Bürgermeister Simon Tschann und Vizebürgermeisterin Andrea Mallitsch das Landeskrankenhaus in Bludenz.

Der Besuch im Landeskrankenhaus Bludenz begann mit einer Besichtigung des neu errichteten Gebäudes sowie einer intensiven Diskussion der Geburtenstation. Bürgermeister Simon Tschann betonte die Bedeutung des Standortes für die lokale Bevölkerung: "Die Geburtenstation ist ein essenzieller Bestandteil unserer Gesundheitsversorgung. Sie spielt nicht nur für werdende Eltern, sondern für die gesamte Gemeinschaft eine bedeutende Rolle. Der Erhalt dieses Angebots ist für die Lebensqualität in unserer Stadt von großer Relevanz. Und ich möchte alles daran setzten, dass wir keine weitere Schließung dieser Station mehr erleben müssen." Zur Erinngerung: Im LKH Bludenz geht es um die Versorgungssicherheit für rund 70.000 Einwohner*innen im gesamten Bezirk. Rund 40 Geburten finden normalerweise pro Monat im LKH Bludenz statt.

Im Anschluss führte der Besuch des Landeshauptmanns zur Lehrwerkstätte der ÖBB. Dort stand die Bedeutung der Ausbildung im Mittelpunkt. Die ÖBB bieten eine Vielzahl an technischen Lehrberufen an. Aus 27 verschiedenen Ausbildungen haben die Jugendliche die Entscheidung und können spannende Felder wie Elektrotechnik oder Metalltechnik, aber auch neue Zukunftsberufe wie Energietechnik, Applikationsentwicklung, Coding oder Kälteanlagentechnik erlernen. Landeshauptmann Markus Wallner betonte: "Die Lehrlingsausbildung ist ein zentraler Baustein für die Zukunftsfähigkeit unserer Regionen. Die jungen Menschen, die hier ausgebildet werden, sind die Fachkräfte von morgen. Die ÖBB leisten hier einen wichtigen Beitrag zur Sicherung von qualifizierten Arbeitskräften in Vorarlberg."