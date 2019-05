"Landesgrünzone als grüne Seele Vorarlbergs erhalten"

„Die Landesgrünzone ist eine nicht wegzudenkende Freifläche, um künftig Naherholungsgebiete und Naturraum zu erhalten. Wir Grüne möchten diese grüne Seele Vorarlbergs bewahren – auch für unsere Kinder und Enkelkinder“, betont die Grüne Raumplanungssprecherin Nina Tomaselli am Rande des heutigen Raumplanungsbeirates.

Tomaselli betont in einer Presseaussendung, wie wichtig es ist, dass sich Betriebe zum Standort Vorarlberg bekennen. „Es ist absolut erfreulich, dass sich Betriebe hier ansiedeln und hier investieren. Betriebserweiterungen schaffen neue Arbeitsplätze und bringen zusätzliche Einnahmen für die jeweiligen Gemeinden“, so Tomaselli. Es brauche aber einen fairen Ausgleich zwischen wirtschaftlichen Interessen und dem Interesse, die Grünzone in Vorarlberg zu erhalten.

Neue Grünfläche

„Wenn ein Tortenstück aus der Landesgrünzone herausgeschnitten wird, muss die betroffene Gemeinde dafür sorgen, dass eine neue Grünfläche in gleicher Größe und Qualität eingebracht wird. Damit sichern wir gleichzeitig die Entwicklung der Wirtschaft und den Erhalt unserer Landesgrünzone“, bringt es Tomaselli auf den Punkt. Darauf bestehen die Grünen weiterhin. Dass dies möglich sei, zeige die Hydro in Nenzing. „Wir haben in Vorarlberg genug Platz, um die Interessen der Betriebe mit den Interessen der Natur in Einklang zu bringen“, so Tomaselli.