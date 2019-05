Landesfinale im Schulfussball

Im vergangenen Jahr ging der Titel des Landesmeisters im Rahmen der Sparkasse-Fußball-Schülerliga an das BG Feldkirch, zuvor konnten sich die Sportmittelschule Hohenems-Markt, beziehungsweise das Privatgymnasium Mehrerau den Titel sichern.

Spannend wird es auf alle Fälle am Donnerstag, 6. Juni in der Sparkassen-Sportarena in Bludenz – dort wird nämlich der Landesmeister-Titel für das aktuelle Schuljahr vergeben. Für Fans heißt es früh am Platz zu stehen, denn bereits um 8.30 Uhr erfolgt der Startschuss für das Spiel um Platz drei. In der Pause sorgt die Neue Mittelschule Bludenz mit einem tollen Rahmenprogramm für Unterhaltung. Mit Fallschirmflug und dem Einmarsch der Finalisten wird es um 10.30 Uhr beim Finale absolut spannende.