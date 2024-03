Landesfinale im Mädchen-Schulschach

In der Mittelschule Rheindorf wurden am Donnerstag die Landesmeisterschaften im Schulschach der Unterstufen-Mädchen ausgetragen.

Lustenau Die besten Schach-Spielerinnen aller Unterstufen aus Vorarlberg traten am Donnerstag beim Landesfinale in der Mittelschule Rheindorf gegeneinander an. Dafür qualifizierten sich die Mittelschule Rheindorf, das BG Dornbirn, die Musikmittelschule Götzis, das Gymnasium Mehrerau, die Mittelschule und das BG Bludenz sowie die Mittelschule Schendlingen aus Bregenz mit je einem Team bestehend aus fünf Spielerinnen. Den ganzen Tag über hielten sie Partien ab, ehe dann am Nachmittag die Musikmittelschule in Götzis das Rennen für sich entschied. Sie fahren Ende Mai zum Bundesfinale nach Zell am See.