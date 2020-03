Landesfinale des Schulturnens in Dornbirn und Hohenems

Das BG Dornbirn fungiert dieses Jahr als Gastgeber beim Turnereignis der Schulsport-Szene.

Dornbirn. Vorarlbergs beste Klassen des Schulturnens sind bereit für das Landesfinale 2020. Der Turn10-Bewerb mit einem Vierkampf an den Geräten Boden, Barren/Balken, Reck und Kasten-Sprung verspricht wiederum, zu einem Top-Ereignis in der Vorarlberger Schulsport-Szene zu werden. Die an zwei Wettkampftagen stattfindenden Bewerbe werden dieses Jahr in Dornbirn und Hohenems ausgerichtet.

Wettkämpfe in der neu ausgestatteten Turnhalle

Am 12. März lädt das BG Dornbirn als Gastgeber die Mittelschulen und AHS Unterstufen in die Messehalle 5. Das Teilnehmerfeld mit 34 Klassen-Teams (204 Aktive) wird von folgenden zehn Schulen gebildet: BG Dornbirn, MS Wolfurt, MS Höchst, MS Hohenems Herrenried, MS Lustenau Kirchdorf, BG Lustenau, BRG Dornbirn Schoren, MS Hard am See, MS Zwischenwasser und MS Rankweil Ost. Alle Aktiven können sich in der neu ausgestatteten Turnhalle auf beste Voraussetzungen freuen.

Sportklassen in Hohenems

Für den zweiten Wettkampftag am 17. März an der Sportmitteschule Hohenems Markt haben sich sechs der insgesamt sieben Vorarlberger Schulen mit sportlichen Schwerpunkt angemeldet – das Teilnehmerfeld mit 240 Aktiven in 43 Mannschaften ist somit das größte, seit sich die Sportklassen im Turn10-Bewerb messen. Vertretene Sportmittelschulen: Hohenems, Satteins, Nüziders, Bregenz, Rankweil und Wolfurt.

Spannend wird das Duell der jeweiligen dritten und vierten Klassen, wenn es um die Qualifikation der vier besten Vorarlberger Teams für das Bundesfinale 2020 geht; diese österreichische Meisterschaft wird vom 22. bis 24. April in Mattersburg (Burgenland) ausgetragen.