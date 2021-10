Landes-Auszeichnung für Franz Abbrederis

Der ehemalige Vizebürgermeister der Marktgemeinde Rankweil, Franz Abbrederis, erhielt am Nationalfeiertag das Große Verdienstzeichen des Landes überreicht. Er hat insbesondere im Sozialbereich wichtige Impulse gesetzt.

Franz Abbrederis engagierte sich fünfzehn Jahre in der Rankweiler Kommunalpolitik, ein Jahrzehnt davon als Vizebürgermeister. Dabei setzte er bleibende Akzente: So geht etwa das Fest der Kulturen am Marktplatz auf seine Initiative zurück. Als Sozialreferent ist es ihm zudem gelungen, einen Seniorenbeirat zu installieren, der heute noch aktiv ist. Mitbegründet hat Abbrederis 2007 außerdem die „Rankweiler Miniköche“. Dass seine Arbeit bis heute Früchte trägt, darüber freut sich der 70-Jährige, der auch im Ruhestand auf vielen Ebenen aktiv ist, ganz besonders.