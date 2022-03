Länderspiel in Bregenz und Jugendliche in der Pandemie

Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm, Handball-Nationalspieler Robert Weber und Bregenz Handball-Geschäftsführer Björn Tyrner sind am Montag um 17 Uhr zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Staatssekretärin Claudia Plakolm

Seit Dezember 2021 ist Claudia Plakolm Staatssekretärin im Bundeskanzleramt und übernimmt die Agenden für Jugend und Generationen. Am Montag in "Vorarlberg LIVE" spricht sie unter anderem über die Jugend zu Pandemiezeiten und Lehrlingsausbildung.

Nationalspieler Robert Weber und Geschäftsführer Björn Tyrner

Am Donnerstag, dem 17. März 2022, trifft das österreichische Nationalteam für die erste Phase der WM-Qualifikation in Bregenz auf Estland. Gemeinsam mit Marc Springer reden sie heute in "Vorarlberg LIVE" über das Länderspiel, die Ausganglage und was die Fans noch erwartet.