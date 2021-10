LandART WALK zum Naturdenkmal Felsenkirchle

Im Rahmen der Ausstellung „Nature Sanctuary“ lädt Künstlerin Bettina Bohne zu einer dialogischen Wanderung ein.

Dornbirn. „Nature Sanctuary“ heißt die Ausstellung von Bettina Bohne, die aktuell in der Popup-Galerie im Gewölbekeller vom ehemaligen Kleinen Luger zu sehen ist. Die Multimedia Künstlerin und Ritualdesignerin beschäftigt sich in ihrer künstlerischen Auseinandersetzung mit Kraftplätzen und Seelenorten. „Natur gedacht als lebendes fühlendes System, unberechenbar in ihrer Wildheit, pulsierend in ihrer zyklischen Ordnung, vollendet in Schönheit und unendlich sich erneuernd in ihrer universellen Urkraft“, so beschreibt Bettina Bohne ihre Herangehensweise. In ihrer Interpretation für Natur Mystik ist es essenziell, sich für die Schönheit der Schöpfung zu öffnen und sich als Teil der Natur zu erkennen.