Landarbeitsgesetz im Ministerrat

Im Ministerrat am Mittwoch wurde über ein neues Landarbeitsgesetz diskutiert.

Mit einem neuen Landarbeitsgesetz (LAG 2021), das am Mittwoch in den Ministerrat eingebracht wird und am 1. Juli 2021 in Kraft treten soll, wollen Arbeitsminister Martin Kocher und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) nicht nur das stark zersplitterte Landarbeitsrecht vereinheitlichen, sondern auch die Möglichkeit von Arbeitgeberzusammenschlüssen schaffen: Betriebe sollen künftig Arbeitskräfte gemeinsam und somit das ganze Jahr über beschäftigen können.