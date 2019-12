Land will Kinderärztemangel bekämpfen

Um dem immer größer werdenden Mangel an Kinderärzten im Land entgegenzuwirken, fordert Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) eine neue Ausbildungsform für Kinderärzte.

"Es ist eine Ausbildung in der Ausbildung. Wir möchten sicherstellen, dass junge Pädiater die Möglichkeit bekommen, den niedergelassenen Bereich noch besser kennenzulernen, die Scheu verlieren und damit sich vielleicht auch vorstellen könnten, dann in den niedergelassenen Bereich zu wechseln", erklärt die Landesrätin gegenüber ORF Vorarlberg. Noch gebe es allerdings Widerstand vom Bund.

Situation in Dornbirn

VOL.AT berichtete Ende November über die Situation in Dornbirn . Dort werden die Kassenkinderärzte zu alt, Nachfolger sind noch nicht in Sicht. Konkret wurde über Wolfgang Hilbe berichtet, der mit Jahresende seinen Kassenvertrag zurücklegen muss.

Es fehlt an Kassenärzten

Wenn Hilbe darüber hinaus tätig sein will, muss er also Privatarzt werden. Dies spiegelt ein grundsätzliches Problem wider: Der Ärztemangel ist in erster Linie ein Mangel an niedergelassenen Ärzten mit Kassenvertrag. Zu verlockend seien die Krankenhäuser, wo neben akademischer Anerkennung auch geregeltere Arbeitszeiten und geringes finanzielles Risiko locken.