Land Vorarlberg schreibt Literaturpreis 2019 aus

Die Vorarlberger Landesregierung hat den Literaturpreis 2019 ausgeschrieben. Der mit 7.000 Euro dotierte Preis richtet sich an etablierte Autoren, aber auch schreibende Talente werden mit drei Arbeitsstipendien in ihrem literarischen Werdegang unterstützt.

Im vergangenen Jahr haben sich Christina Walker (Literaturpreis) und Carolyn Amann (Arbeitsstipendium) unter 28 Einreichungen durchgesetzt. „Das große Interesse an dem Preis und die hohe Qualität der Einreichungen sind äußerst erfreulich und ein guter Spiegel der vielfältigen Literaturszene im Land“, freut sich Christian Bernhard. Die Namen der bisherigen Preisträger, zu denen Arno Geiger oder Stefan Alfare zählen, wirken wie eine Leistungsschau der Vorarlberger Literatur.

Vorarlberger Litaratur

Die Ausschreibung richtet sich an EU- oder EWR-Bürgerinnen und –Bürger, die in Vorarlberg wohnen oder Bezug zum Land haben. Zur Bewerbung zugelassen sind Texte oder Textproben in Papierform, wie Kurzgeschichten oder Gedichte, mit maximal 25 Seiten aus unveröffentlichten Manuskripten. Die Bewerbung kann jeweils nur für eine konkrete Sparte – Lyrik oder Prosa – erfolgen.