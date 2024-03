Land Vorarlberg reagiert und sichert "Linda's Ice Cream" volle Unterstützung zu

Unterstützung vonseiten des Landes und

reger Zuspruch für Linda Peterlunger

"Nach meinem Posting auf Social Media und der darauffolgenden Story auf VOL.AT erreichten mich unzählige Nachrichten, die mich in meinem Tun bestärkt haben. Umso erfreulicher war auch ein Anruf von Wirtschaftslandesrat Marco Tittler, der mir versichert hat, dass man mich so gut wie möglich unterstützen werde und man sich schon mit den Zuständigen im Austausch befände", informiert Linda Peterlunger.

all

all

self

self

Etiketten können weiter verwendet werden, von Anzeige wird voraussichtlich abgesehen

Konkret könne sie nun die beanstandeten und bereits gedruckten Etiketten, übrigens bei Carini in Lustenau, fertig verwenden. Auch die noch im Raum stehende Anzeige würde voraussichtlich fallen gelassen, wenn sich die Eisproduzentin in der nächsten Charge an die Vorgaben halten würde.