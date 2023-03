Land Vorarlberg investiert 75 Millionen in Wasserwirtschaft

Anlässlich des UNO-Tages des Wassers am Mittwoch betonte Landeshauptmann Markus Wallner die Bedeutung des Zugangs zu sauberem Wasser für die Bevölkerung.

„Wir sind es gewohnt, dass wir dafür nur den Wasserhahn aufdrehen müssen“", so Wallner in einer Aussendung. Dies sei aber keine Selbstverständlichkeit – ebenso wenig wie die Abwasserentsorgung. Das Land investiert umfassend in diese Bereiche.