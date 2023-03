Erschreckend! Jedem Vierten fehlt es an sauberem Trinkwasser

26 Prozent der Weltbevölkerung haben nach Angaben der Vereinten Nationen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Überdies mangele es 46 Prozent an sanitärer Grundversorgung, hieß es in einem Lagebericht der Unesco, der vor dem Beginn der UN-Wasserkonferenz an diesem Mittwoch veröffentlicht wurde. Danach leben zehn Prozent der Weltbevölkerung in Ländern mit einer hohen oder kritischen Belastung beim Wasserzugang - bis zu 3,5 Millionen Menschen lebten mindestens einen Monat im Jahr unter solchen Bedingungen.