Land setzt nächsten Schritt zum Bau des Stadttunnels

Das Land Vorarlberg hat den nächsten Schritt zum Bau des Stadttunnels Feldkirch gesetzt.

Die Landesregierung beschloss in ihrer Sitzung am Dienstag die Ausschreibung der Hauptarbeiten des Straßengroßprojekts. Die Kosten wurden nun mit rund 300 Mio. Euro beziffert, bestätigte das Büro des zuständigen Landesrats Marco Tittler (ÖVP) der APA vorliegende Informationen. Bisher war man von 260 bis 275 Mio. Euro ausgegangen.

Umstrittenes Projekt

Der Stadttunnel Feldkirch ist in Teilen der Bevölkerung aus ökologischen und ökonomischen Gründen umstritten. Nach einem in erster Instanz 2015 erteilten UVP-Bescheid dauerte es nach mehreren Einsprüchen bis Juni 2019, bis ein konsumierbarer UVP-Bescheid vorlag. Projektgegner beschritten in der Folge vergeblich den außerordentlichen Rechtsweg an die Höchstgerichte. Befürworter sehen in dem Bauvorhaben die Lösung für die Verkehrs-, Luft- und Lärmbelastung in Feldkirch, die Gegner bezweifeln das und verlangen eine Evaluierung.