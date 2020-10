Land sagt Doppelmayr Unterstützung zu

Die Landesregierung nimmt mit Bedauern den Personalabbau beim Wolfurter Seilbahnunternehmen Doppelmayr zur Kenntnis. In Vorarlberg werden 95 Stellen abgebaut.

Arbeitsstiftung 2000

Wallner und Tittler verweisen in diesem Zusammenhang auch auf die Arbeitsstiftung des Landes: "Auch hier bieten wir Hilfe und Unterstützung für von Arbeitslosigkeit betroffene Menschen an". Die Arbeitsstiftung 2000 Vorarlberg nimmt jene Menschen professionell an der Hand, die von Kündigungsmaßnahmen betroffen sind. Innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens sollen Betroffene so rasch wie möglich wieder in den regulären Arbeitsmarkt integriert werden. Finanziert wird das Programm von Land, AMS und Gemeinden.