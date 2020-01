Land muss für Bahnachse Lauterach-Lustenau mehr Geld locker machen

Land schießt weitere 280.000 Euro für die Bahnachse Lauterach-Lustenau zu. Damit belaufen sich die Gesamtkosten für das Infrastruktur-Projekt auf der Zielgeraden auf über 15 Millionen Euro.

Seit über zehn Jahren wird die Eisenbahnverbindung zwischen Lauterach und dem Schweizer Grenzort St. Margrethen baulich optimiert, um einen bequemeren grenzüberschreitenden Nahverkehr zu schaffen. Mit dem zweigleisigen Ausbau von Lauterach bis Hard und weiteren erforderlichen Verbesserungen an der Bahnstrecke auf österreichischer Seite befindet sich das wichtige Infrastrukturprojekt nunmehr auf der Zielgeraden. Die Landesregierung hat jetzt weitere Teilzahlungen in Höhe von rund 280.000 Euro freigegeben, informieren Landeshauptmann Markus Wallner und Mobilitätslandesrat Johannes Rauch.

Ausbaumaßnahme sorgt für Qualitätsschub

Die aktuellen Teilzahlungen umfassen neben Beiträgen zu Planungskosten vor allem konkrete bauliche Maßnahmen an der Bahnstrecke sowie am Bahnhof Lustenau. Dort beteiligt sich das Land an der Umsetzung der Park&Ride- sowie Bike&Ride-Anlage. Der Ausbau der Schienenachse Lauterach-St. Margrethen ist für Landesrat Rauch ein „zentrales Projekt der Vorarlberger Mobilitätspolitik“.