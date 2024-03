Land Art - Workshop Hochmoor Bargrand

Von 19. - 21. April 2024 findet auf der Burgruine Blumenegg in Thüringerberg der Workshop Freiluft-Atelier statt.

Nach einer Land Art-Einführung (Bildvortrag) am Freitagabend im Kulturpavillon Ruine Blumenegg findet der Workshop ausschließlich in der freien Natur bei (fast) jeder Witterung statt. Auf der Suche nach Anregungen erforschen wir zunächst großräumig das Gelände, was uns dabei hilft, in der Landschaft anzukommen. Materialbezogene Vorübungen zeigen uns die Vielfalt der örtlichen Gestaltungsmaterialien der Natur und ermöglichen uns, die Landschaft sinnlich zu "begreifen". In weiterer Folge definieren wir Orte bzw. Landschaftselemente für uns, indem wir ihre Qualitäten ergründen, um diese letztendlich künstlerisch zu überhöhen. Im schöpferischen Austausch Gleichgesinnter wächst die Begeisterung durch gegenseitige Impulse und Inspirationen. Aus den unterschiedlichen Eindrücken und Interpretationen der einzelnen Workshop-TeilnehmerInnen entwickeln sich in Einzel- oder Gruppenarbeiten meist völlig unterschiedliche, jedoch allesamt vergängliche Werke. Orte werden zu Kunstwerken und die Werke zu Orten der Kontemplation. In gemeinsamen Begehungen werden die einzelnen Gestaltungsideen betrachtet und erläutert. Am Ende des Workshops werden die vergänglichen, teils fragilen Arbeiten der Natur überlassen. Statt dem Bestreben nach Perfektion und Vollkommenheit steht die Freude am Experimentieren mit den Elementen der Landschaft im Zusammenwirken der Natureinflüsse im Vordergrund.