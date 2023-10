"Lametta-Donnerwetter" mit Sandra Aberer und Marlies Kupnik auf der großen Bühne

Die Koblacherin und die Batschunserin treten im Theaterstück "Alle Jahre (ned scho) wiedr" erstmals miteinander auf.

KOBLACH/ZWISCHENWASSER. Ein Pflichttermin für alle in der Vorarlberger Kulturszene und für die Menschen die gerne für zwei Stunden den stressigen Alltag vergessen wollen. Die Koblacherin Sandra Aberer und die Batschunserin Marlies Kupnik treten erstmals gemeinsam im Weihnachtskabarett „Alle Jahre (ned scho) wiedr“ auf zahlreichen Bühnen im Ländle auf. Die Premiere steigt am 28. November um 20 Uhr im Löwensaal Hohenems. Es wird ein kabarettistisches "Lametta-Donnerwetter" mit den 2che´ries, wie sie sich selber präsentieren. Schon seit Kindheitstagen schlägt das Herz von der bestens bekannten Sandra Aberer für bewegtes Bild, Film, also vor der Kamera und hinter der Kamera. Als Filmschaffende entwickelt Aberer eigene Kurzfilme und war als Schauspielerin zweimal in der Soko-Kitzbühel-Serie zu bewundern. Wertvolle Erfahrung sammelt sie am Set in der Produktionsabteilung bekannter Serien wie im „Ländlekrimi“, „Blind ermittelt“ und eben bei Soko-Kitzbühel. Aktuell führt Sandra Aberer als Moderatorin und Gastgeberin bei den Dreharbeiten im Format „Gsuacht&Gfunda“ im Sommer im Privatsender Ländle-TV glänzend Regie. Frau Aberer begleitet Barbara Balldini seit fast einem Jahrzehnt künstlerisch in der Programmentwicklung sowie in der Umsetzung auf der Bühne als Regisseurin. Neben Barbara Balldini ist sie auch beim Kabarettist Martin Weinzerl für viele Dinge verantwortlich. Fünf Jahre gehörte Sandra Aberer als Programmchefin zur Führungsspitze des Senders Antenne Vorarlberg. „Selbst auf der Bühne zu stehen mit dem eigenen Programm und gemeinsam mit der wunderbaren Marlies ist sicher was ganz Besonderes in meiner Laufbahn“, sagt Sandra Aberer. AMS Vorarlberg Mitarbeiterin Marlies Kupnik hat die Liebe als Hobby-Schauspielerin schon sehr früh entdeckt. Mehrere Hauptrollen in den Theaterstücken von "Oma Lilli" alias Christian Mair, im Spielkreis Götzis, Frödisch-Theatergruppe Zwischenwasser, Luschnouar Bühne, Rankweiler Jedermann vor der Basilika, im Ländlekrimi „Alles Fleisch ist Gras“, in der Komödie „Fünf Sterne Kerle inklusive“, Comedykellnerin bei Pointen und Püree sowie bei Bällen, Hochzeiten und Jubiläen in verschiedenster Art und Weise hat Marlies Kupnik schon mitgewirkt. Sie schreibt auch viele Texte zu den verschiedensten Theater-Aufführungen und wusste in den letzten Jahren bei den Auftritten auf der großen Bühne stets zu überzeugen. Nun freut sie sich zusammen mit Freundin Sandra Aberer im Weihnachtskabarett hunderten Menschen nette Stunden zu schenken.VN-TK