Lage im Spital, Schülerunion und Wolfurttrophy

Am Mittwochabend sind Dr. Hermann Blassnig, Dr. Claudia Riedlinger, Teresa Rhomberg und Jakob Reiter zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Hermann Blassnig (KH Dornbirn), Claudia Riedlinger (LKH Bregenz)

Die Theorie liest sich gut. Dieser zufolge liegt Österreich mit seiner Ärztedichte sogar im europäischen Spitzenfeld. „Statistiken und Exceltabellen sind geduldig“, halten Claudia Riedlinger, Spitalsärztevertreterin in der Ärztekammer, und Ärztekammervizepräsident Hermann Blaßnig vehement dagegen

„Es gibt ganz klar einen Ärztemangel im Land, und er wird sich weiter verschärfen“, sind sich die Mediziner in ihrer Einschätzung einig. Es bestehe Handlungsbedarf. Dem will die Ärztekammer jetzt offenbar Rechnung tragen und arbeitet an neuen Lösungen bzw. Vorschlägen. Der Aktionsplan soll im Herbst vorgestellt werden.