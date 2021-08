Lage am Rhein stabilisiert - Wallner pocht auf Rhesi

Das regenreiche Wochenende sorgte am Samstag für eine anhaltende Sperre der Rheinvorländer, der Wasserpegel des Bodensees steht hoch wie selten. Die Lage sei aber stabil, so Landeshauptmann Markus Wallner.

Im Vergleich zu Deutschland oder Innerösterreich sei Vorarlberg gut davongekommen, meint Landshauptmann Markus Wallner am Sonntag in "Vorarlberg heute". Noch sei der Sommer aber nicht vorbei, August-Hochwasser kenne man von früher. Außerdem müsse man, Stichwort Klimawandel, verstärkt mit Starkregen-Ereignissen rechnen.

Sperre des Rheinvorlandes - Bilder vom Sonntag

Wasserpegel stiegen am Sonntag entlang des Rheins

Der Rhein hat sich in der Nacht auf Sonntag kurz vor dem Bodensee teilweise ins Rheinvorland ausgedehnt. Die Lage am Rhein hat sich insgesamt allerdings stabilisiert, so Wallner gegenüber dem ORF. Derzeit bleibe die Sperre des Rheinvorlandes aber sicherheitshalber noch aufrecht.