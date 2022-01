Längste Anreise für die Dornbirn Lions zum 1. Spiel

Die Basketballer von Dornbirn müssen an Dreikönig in Jennersdorf bestehen.

Zum Dreikönigstag nehmen auch die Raiffeisen Dornbirn Lions eine sehr strapaziöse Reise auf sich. Am kommenden Donnerstag, den 6.1.2022, warten die Jennersdorf Blackbirdsab 19.00Uhr auf die Löwen. Der regierende Meister liegt in der Conference Ost derzeit auf dem 3. Tabellenplatz, hat aber nur einen Sieg Rückstand auf Spitzenreiter Fürstenfeld. Die Burgenländer sind ein äußerst schwer zu spielender Gegner, denn sie haben nicht nur seit Jahren ein eingespieltes Team, sondern sie haben mit durchschnittlich 63,8 erhaltenen Punkten die beste defensive beider Conferences. Die Löwen sind mit 80,1 erzielten Punkten aber unter den Top 4 aller Teams. Man darf also gespannt sein, welche der beiden Mannschaften das bessere Rezept für einen Sieg hat. Coach John Tsirogiannis muss auf Kapitän Filip Brajkovic verzichten, der dienstlich unabkömmlich ist, geht aber dennoch mit einer gewissen Gelassenheit an die erste Aufgabe des neuen Jahres heran: