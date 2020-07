Ländle-Team verlieren zum Saison-Schluss

Sowohl die Lustenauer Austria (1:3 gegen Amstetten) als auch der FC Dornbirn (0:4 bei BW Linz) kassierten am letzten Spieltag eine Niederlage.

Bei den Lustenauern stand der designierte Torschützenkönig und erneut zum besten Spieler der Saison gewählte Ronivaldo heute nicht im Kader. Am Ende war das den Hausherren offensiv auch anzumerken. Nachdem die Gäste durch Wurm in der 11. Minute mit 0:1 in Front gingen, kamen die Lustenauer durch ein Eigentor von Offenthaler in der 23. Minute zum Ausgleich - mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause. In der zweiten Halbzeit sorgte Gallhuber mit dem 1:2 in der 64. Minute für die erneute Führung. Den Schlusspunkt zum 1:3 setzte Kirmi in der Nachspielzeit. Die offensiv zu harmlosen Lustenauer verabschiedeten sich somit mit einer Niederlage in die Sommerpause und beendeten die Saison auf dem enttäuschenden 11. Rang.